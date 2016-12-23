Трамп пообещал изменить в ООН все

Вашингтон, 23 декабря. Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал кардинально изменить ситуацию в ООН после своей инаугурации. Об этом будущий хозяин Белого дома заявил на cвоей странице в Twitter.

Республиканец пообещал, что после 20 января в ООН изменится все.

Ранее Дональд Трамп получил поздравительное письмо от главы российского государства Владимира Путина. Миллиардер выразил солидарность с мыслями президента РФ, назвав их «очень правильными».

Трамп также выразил надежду, что государства смогут придерживаться их в дальнейших взаимоотношениях.