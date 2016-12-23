Из горящего производственного здания в Москве спасли четырех человек

Москва, 23 декабря. Пожар в здании цеха по производству пластиковых изделий на Басовской улице, 16, в Москве локализован. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, из горящего здания спасли четырех человек.

«Принятыми мерами в 23.19 пожар локализован», — сообщается в микроблоге в Twitter спасательного ведомства.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что при помощи автолестницы были спасены четыре человека. Некоторые из московских СМИ распространили информацию, что на крыше горящего здания находятся два человека. Однако официального подтверждения этих данных не поступило.

Изначально в спасательном ведомстве сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Однако чуть менее часа спустя стало известно, что огонь распространился на площадь в тысячу квадратных метров.

На месте работают 88 пожарных 25 подразделений ГУ МЧС РФ.