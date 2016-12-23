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Власти Закарпатья заговорили о возможном повторении донецкого сценария
Украина

Власти Закарпатья заговорили о возможном повторении донецкого сценария

Вчера 23:45
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Власти Закарпатья заговорили о возможном повторении донецкого сценария

Ужгород, 23 декабря. Глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис призвал киевские власти услышать население региона, чтобы избежать повторения событий в Донбассе. Ривиса цитирует Uzhhorod Today.

Глава Закарпатского облсовета  полагает, что первопричиной вооруженного конфликта в Донбассе стала неспособность киевских властей услышать людей.

Следует отметить, что в настоящее время Закарпатье борется за автономный статус в составе Украины.

Ранее сообщалось о намерении Закарпатского областного совета вести самостоятельную политику в регионе. В качестве правового обоснования такого решения депутаты видят результаты референдума 1991 года, когда жители области высказались за автономный статус.

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Сергей Свазовский
#михаил ривис
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Сирия: в одной из школ Алеппо нашли тела казненных детей 
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