Власти Закарпатья заговорили о возможном повторении донецкого сценария

Ужгород, 23 декабря. Глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис призвал киевские власти услышать население региона, чтобы избежать повторения событий в Донбассе. Ривиса цитирует Uzhhorod Today.

Глава Закарпатского облсовета полагает, что первопричиной вооруженного конфликта в Донбассе стала неспособность киевских властей услышать людей.

Следует отметить, что в настоящее время Закарпатье борется за автономный статус в составе Украины.

Ранее сообщалось о намерении Закарпатского областного совета вести самостоятельную политику в регионе. В качестве правового обоснования такого решения депутаты видят результаты референдума 1991 года, когда жители области высказались за автономный статус.