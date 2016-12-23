FAN-TV Лента новостей
Сирия: террористы не оставляют в покое Алеппо и стреляют по больницам и лагерям Дамаска
Новости Сирии

Сирия: террористы не оставляют в покое Алеппо и стреляют по больницам и лагерям Дамаска

Вчера 23:55
87

Сирия: террористы не оставляют в покое Алеппо и стреляют по больницам и лагерям Дамаска

Дамаск, 23 декабря. За сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, и Хама.

В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам»***** обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Мейда, Кафер-Батна, Бузайна и Барза, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-Эль-Валид и лагерь Эль- Вафидин.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись также населенные пункты Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Харабу (дважды), Кепта и Хауш-Насри.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия квартал Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо. Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам»*** («Джабхат ан-Нусра»***) из минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо кварталы Шурфа, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Ансари и Ашрафия в городе Алеппо.

В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Махарда и Корназ.

ВКС РФ и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, сообщает информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республик. 

Сирия: террористы не оставляют в покое Алеппо и стреляют по больницам и лагерям Дамаска

комментарии
Алексей Громов
#сирия #алеппо #дамаск #хама #вкс рф #ввс сирии
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
370

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
636

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
465

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
392

Читайте между строк: Путин дал Западу понять, что у России нет соперников

Вчера 20:35
936
Показать еще
Новости по теме

Сирия: переговоры о тишине и мире ждут перемен

23:26

Клинцевич прокомментировал высадку батальона военной полиции РФ в Сирии

22:14

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

21:41

Асад поблагодарил Путина за помощь в освобождении Алеппо

20:43

Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ

20:32
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: в одной из школ Алеппо нашли тела казненных детей 

0:42

ФБР: на Рождество возможны теракты в церквях

0:29

Берлинский террорист уже после теракта с легкостью перемещался по Еврозоне

0:25

Минфин рассказал, когда заработает новая система пенсионных накоплений

0:14

Сирия: тонну новогодних подарков детям Тартуса передали российские офицеры примирения

0:09

Никонов предсказал новые «санкционные конвульсии» США

0:07

Медведев разрешил еще одной компании РФ нанимать работников из Турции

23:58

Трамп пообещал изменить в ООН все

23:55

Сирия: террористы не оставляют в покое Алеппо и стреляют по больницам и лагерям Дамаска

23:55

Власти Закарпатья заговорили о возможном повторении донецкого сценария

23:45

Из горящего производственного здания в Москве спасли четырех человек

23:45

Сирия: переговоры о тишине и мире ждут перемен

23:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: в одной из школ Алеппо нашли тела казненных детей 
Читать
Закрыть