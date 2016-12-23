Сирия: террористы не оставляют в покое Алеппо и стреляют по больницам и лагерям Дамаска

Дамаск, 23 декабря. За сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, и Хама.

В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам»***** обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Мейда, Кафер-Батна, Бузайна и Барза, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-Эль-Валид и лагерь Эль- Вафидин.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись также населенные пункты Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Харабу (дважды), Кепта и Хауш-Насри.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия квартал Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо. Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам»*** («Джабхат ан-Нусра»***) из минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо кварталы Шурфа, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Ансари и Ашрафия в городе Алеппо.

В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Махарда и Корназ.

ВКС РФ и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, сообщает информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республик.