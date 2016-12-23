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Эрдоган рассказал Путину о ходе расследования убийства посла Карлова
Политика

Эрдоган рассказал Путину о ходе расследования убийства посла Карлова

Сегодня 23:24
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Эрдоган рассказал Путину о ходе расследования убийства посла Карлова

Москва, 23 декября. Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе следствия по делу об убийстве посла РФ  в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что Путин беседовал с турецким коллегой в телефонном режиме. Эрдоган подчеркнул, что турецкие органы правопорядка работают в тесной кооперации со специалистами из России.

Главы России и Турции также согласились в позитивной оценке завершения операции в сирийском городе Алеппо.

Ранее Эрдоган объяснил, почему убийца Карлова был немедленно ликвидирован.

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Сергей Свазовский
#владимир путин #реджеп эрдоган #андрей карлов
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