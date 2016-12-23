Эрдоган рассказал Путину о ходе расследования убийства посла Карлова

Москва, 23 декября. Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе следствия по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что Путин беседовал с турецким коллегой в телефонном режиме. Эрдоган подчеркнул, что турецкие органы правопорядка работают в тесной кооперации со специалистами из России.

Главы России и Турции также согласились в позитивной оценке завершения операции в сирийском городе Алеппо.

Ранее Эрдоган объяснил, почему убийца Карлова был немедленно ликвидирован.