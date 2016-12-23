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Ангар полыхнул в Москве: огонь охватил уже тысячу квадратных метров
Происшествия

Ангар полыхнул в Москве: огонь охватил уже тысячу квадратных метров

Сегодня 23:19
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Ангар полыхнул в Москве: огонь охватил уже тысячу квадратных метров

Москва, 23 декабря. На юго-востоке Москвы полыхнул ангар. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, к этому моменту огонь распространился на площадь в тысячу квадратных метров.

Спасатели делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня. Сейчас на месте работают 25 подразделений спасательного ведомства — это 88 человек.

В двух- и трехэтажном здании полыхает огонь в двухэтажной части постройки. По предварительным данным, горят изделия из пластика.

Сообщение о пожаре в строении ангарного типа по адресу: Перовское шоссе, 10, корпус 1 (напротив), поступило около 21.40 мск. 

Охрана сообщила прибывшим пожарным, что в здании людей нет. Сразу после начала пожара при помощи автолестницы были спасены четыре человека.

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Олеся Волкова
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