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Захватчики ливийского самолета использовали муляжи вместо оружия
Весь мир

Захватчики ливийского самолета использовали муляжи вместо оружия

Сегодня 23:11
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Захватчики ливийского самолета использовали муляжи вместо оружия

Валлетта, 23 декабря. Захватчики самолета ливийских авиалиний использовали муляжи вместо оружия. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы.

О результатах исследований рассказал глава правительства Мальты Джозеф Мускат в Twitter.  

Захват самолета Afriqiyah Airways  состоялся 23 декабря. Представители авиакомпании утверждают, что злоумышленники хотели долететь до Рима. Однако нехватка топлива заставила их скорректировать планы.

Посадка была выполнена на Мальте, где угонщики решили сдаться властям, предварительно отпустив всех заложников. Захватчики были немедленно задержаны властями.

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Сергей Свазовский
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