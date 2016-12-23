Дамаск (Сирия), 23 декабря. Властям Дамаска пришлось на несколько дней ограничить подачу воды в столице Сирии. Причиной стали действия боевиков, отравивших воду.

Как сообщает агентство Reuters, террористы отравили источники, по предварительным данным, дизельным топливом.

Местных жителей будут обеспечивать резервными запасами воды до тех пор, пока столичные власти не разберутся с проблемой.

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