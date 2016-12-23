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Сирия: переговоры о тишине и мире ждут перемен
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Сирия: переговоры о тишине и мире ждут перемен

Сегодня 23:26
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Сирия: переговоры о тишине и мире ждут перемен

Дамаск, 23 декабря. После полного освобождения правительственными силами Алеппо, ситуация с присоединением к режиму тишины в САР остается без изменений. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось прежним — 1074, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось — 94.

Переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований, как сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в САР, в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. 

 

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #дамаск #хама #хомс #эль-кунейтра #сар
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