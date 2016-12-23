Пушков об отношении США и РФ: Сдвиг назрел

Москва, 23 декабря. Сдвиг в отношениях Москвы и Вашингтона назрел, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков в своем микроблоге в Twitter выразил мнение, что после инаугурации избранного президента Дональда Трампа лед в российско-американских отношениях тронется.

Трамп сообщил, что получил "очень приятное письмо"от Путина. Неоконы изойдут злобой, но, похоже,после инаугурации лед тронется. Сдвиг назрел — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2016

Ранее представители Трампа сообщили СМИ, что избранный президент получил письмо от российского лидера Владимира Путина, которое содержит «очень правильные» мысли.

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В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что содержалось в письме Путина Трампу.