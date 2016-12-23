США не поддержали Израиль по резолюции СБ ООН о переселенцах в Палестине

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты Америки воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, запрещающей Израилю осуществлять переселенческую деятельность на оккупированной территории Палестины.

Остальные 14 государств-членов СБ ООН поддержали данный проект. Американская делегация воздержалась, несмотря на активные призывы израильской стороны к блокированию резолюции.

В принятой резолюции отмечается, что переселение израильтян на оккупированные территории Палестины является грубым нарушением действующих норм международного права.

Кроме того, стороны конфликта призываются к борьбе с терроризмом.

Следует отметить, что положительное голосование по резолюции вызвало в зале аплодисменты. Общую радость не поддержали лишь представители США и Израиля.

О нежелании США поддерживать резолюцию стало известно ранее.