Сахар и не только: ученые узнали причины возникновения кариеса

Лондон, 23 декабря. Группа британских ученых провела множество различных исследований, после которых пришла к очень интересному выводу, что, оказывается, древние люди, которые жили на Земле более 15 тысяч лет назад, тоже страдали кариесом. Об этом сообщают местные СМИ.

Таким образом, исследователи развеяли все мифы о том, что основной причиной появления кариеса является сахар.

Специалисты рассказали, что в древние времена в рацион людей входили корнеплоды, овощи, фрукты и мясо. Они также отметили, что белок не обладает столь разрушительным воздействием на зубы.

По итогам своих исследований ученые выяснили, что углеводная пища под воздействием слюны разлагается до простых сахаров, которые и служат средой для размножения бактерий, что и приводит к возникновению кариеса.



