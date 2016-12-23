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Лужков назвал бредом слухи о своей клинической смерти
Общество

Лужков назвал бредом слухи о своей клинической смерти

Сегодня 22:44
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Лужков назвал бредом служи о своей клинической смерти

Москва, 23 декабря. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей якобы клинической смерти. 

По словам Лужкова, все разговоры о его гибели «полный бред и неправда». Экс-мэр столицы уточнил, что врачи диагностировали у него воспаление легкого.

Бывший градоначальник подчеркнул, в больнице он задерживаться не собирается и хочет покинуть медучреждение через день-другой, чтобы попасть на концерт Михаила Турецкого, передают «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что посетители библиотеки МГУ, где бывший глава столицы почувствовал себя плохо и внезапно упал в обморок, вызвали скорую. Позднее ряд СМИ распространил информацию о якобы клинической смерти Лужкова.

комментарии
Олеся Волкова
#юрий лужков
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