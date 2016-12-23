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Подозрительный автомобиль сорвал ярмарку во Франции
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Подозрительный автомобиль сорвал ярмарку во Франции

Вчера 22:40
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Подозрительный автомобиль сорвал ярмарку во Франции

Париж, 23 декабря. Автомобиль, внутри которого находился газовый баллон, стал причиной срыва рождественской ярмарки во французском городе Мец. Об этом сообщило радио «Франс инфо».

Машина с газовым баллоном была обнаружена на площади Республики. В связи с этим было принято решение эвакуировать людей, и оцепить место происшествия. Для ликвидации угрозы были вызваны саперы.

Однако вскоре был найден владелец транспортного средства. Тревога оказалась ложной.

Ранее сообщалось о теракте в немецком Берлине во время рождественской ярмарки. Трагедия унесла жизни 12 людей. Ангела Меркель инициировала ужесточение правил, действующих в отношении мигрантов в ФРГ.

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Сергей Свазовский
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