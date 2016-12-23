ЧП в Ростовской области: мощный пожар охватил склад пластиковых бутылок 

Ростов-на-Дону, 23 декабря. На складе, где хранится пластиковая тара в городе Батайске, что в Ростовской области, в пятницу вечером, 23 декабря произошел сильный пожар, которому в настоящее время присвоена третья категория сложности. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростову и Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании поступило к ним на пульт около 20.04. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит склад, где хранится пивная пластиковая тара. Здание кирпичное, размером 15 на 50 метров.

В настоящее время спасатели уточняют общую площадь возгорания. По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.