Все чисто: в новой допинг-пробе Поветкина не обнаружено запрещенных веществ

Москва, 23 декабря. Повторная допинг-проба российского боксера Александра Поветкина засвидетельствовала отсутствие в его организме запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Рябчинского, который представляет интересы Поветкина.

По информации агентства, никаких следов допинга новая проба спортсмена не выявила.

Ранее стало известно, что всей команде российского боксера предстоит пройти проверку на так называемом детекторе лжи.

Первая проба Поветкина выявила в его организме наличие запрещенного вещества — остарина. Как следствие, бой с канадцем Бермейном Стиверном был сорван.