Клинцевич прокомментировал высадку батальона военной полиции РФ в Сирии

Москва, 23 декабря. Отправка батальона военной полиции в Алеппо является обычной практикой в «горячих точках», СССР придерживался такой практики в Афганистане. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это обычная практика, та же, что и в Афганистане. Этот батальон также поможет организовать и сопровождать процесс политического урегулирования», — сказал Клинцевич в комментарии РИА Новости.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», Минобороны РФ направило в Сирию батальон военной полиции, где он будет обеспечивать безопасность сотрудников Центра по примирению, а также саперов, мобильных госпиталей и гумконвоев. В Минобороны РФ отметили, что батальон на 100% состоит из военнослужащих-контрактников.