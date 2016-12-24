Путин выразил надежду на продолжение совместной работы с Алиевым

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 55-летием.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в своем поздравлении он выразил уверенность в продолжении плодотворной совместной работы.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы», — цитирует «Путина» «Газета.ру».

Российский лидер отметил, что Алиев является надежным другом России и сторонником укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

«Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана», — заявил президент.

Как сообщала НСН, Алиев ранее выступил за наращивание потенциала сотрудничества с Россией, в частности в сфере военно-технического сотрудничества.