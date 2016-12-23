Турция призвала не верить жутким видео ИГИЛ в Сирии о казни своих солдат

Анкара, 23 декабря. Министерство обороны Турции назвало непроверенной информацию о казни двух своих военнослужащих террористами запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на министра обороны Фикри Ышык.

Ышык отметил, что достоверно известно о том, что трое турецких военнослужащих удерживаются боевиками ИГИЛ. Иную информацию об их судьбе турецкое оборонное ведомство считает непроверенной и призывает ей не верить.

Ранее сообщалось, что турецкие власти заблокировали доступ к наиболее популярным социальным сетям после публикации казни своих военнослужащих боевиками ИГИЛ.