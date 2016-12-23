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Неизвестный напал с ножом на 12-летнего мальчика под Краснодаром
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на 12-летнего мальчика под Краснодаром

Сегодня 21:56
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Неизвестный напал с ножом на 12-летнего мальчика под Краснодаром

Армавир, 23 декабря. Неизвестный мужчина напал с ножом на 12-летнего мальчика в городе Армавир (Краснодарский край).

По версии следствия, преступник подошел к ребенку на улице Лермонтова и нанес ему удар ножом в грудь. После этого он повалил мальчика на землю и попытался добить его вторым ударом, однако подросток начал отчаянно отбиваться и звать на помощь. Тогда злоумышленник поспешил скрыться.

«Мальчику удалось самостоятельно связаться с отцом и сообщить ему о случившемся. По приезду медицинская бригада доставила малолетнего в больницу, где он был прооперирован. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей», — сообщает Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящий момент они выясняют обстоятельства происшествия и местонахождение преступника.

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Геннадий Плющев
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