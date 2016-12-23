Летчики фронтовой авиации ЦВО нанесли ракетный удар по колонне «террористов»

Москва, 23 декабря. Экипажи бомбардировщиков Су-24М фронтовой авиации Центрального военного округа (ЦВО) провели летно-тактические учения, в ходе которых выполнили пуски неуправляемых ракет на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе учений экипажи бомбардировщиков Су-24М применяли неуправляемые ракеты «воздух-поверхность» по наземным мишеням, которые имитируют объекты незаконных вооруженных формирований. Кроме того, бомбардировщики наносили удары по колоннам военной техники условного противника на марше.

Также экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали элементы обхода противовоздушной обороны противника на малых высотах.