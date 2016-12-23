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Россия не поддержала продление миссии ООН в Либерии, обвинив страну в иждивенчестве
Весь мир

Россия не поддержала продление миссии ООН в Либерии, обвинив страну в иждивенчестве

Сегодня 21:54
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Россия не поддержала продление миссии ООН в Либерии, обвинив страну в иждивенчестве

ООН, 23 декабря. Совет Безопасности ООН продлил на заключительные три месяца срок полномочий миротворческой миссии в Либерии, постановив завершить вывод ее военных, полицейских и гражданских компонентов к 30 апреля 2018 года в рамках процесса свертывания ооновского присутствия.

Резолюцию приняли большинством голосов при трех воздержавшихся странах. Речь идет о России, Великобритании и Франции. Мандат Миссии ООН в Либерии (МООНЛ) решено продлить «на заключительный период до 30 марта 2018 года». К 30 апреля 2018 года все военные, полицейские и гражданские компоненты миссии должны покинуть Либерию. Совет принял решение уже к концу февраля сократить численность военных в составе миссии в составе МООНЛ с 1240 до 434, а также вывести из страны два полицейских подразделения.

Первый зампостпреда РФ при ООН Петр Ильичев во время выступления по данному вопросу отметил, что за просьбой правительства страны «скрывается обычное иждивенчество и попытка переложить на ООН выполнение задач, которые Монровия давно уже должна была выполнять сама».

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Таисия Григорьева
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