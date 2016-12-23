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Золотая середина: ученые назвали идеальное количество интимных партнеров
Общество

Золотая середина: ученые назвали идеальное количество интимных партнеров

Сегодня 21:41
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Золотая середина: ученые назвали идеальное количество интимных партнеров

Москва, 23 декабря. Ученые исследовали вопрос об идеальном количестве половых партнеров для обоих полов.

Оказалось, что мужчины и женщины предпочитают, чтобы у их «половинок» до них было не больше двух партнеров.

В эксперименте приняли участие почти 190 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Оказалось, что большинство людей предпочитают быть третьими для своих спутников. Меньшее количество воспринимается как неопытность, а большее сигнализирует о чрезмерно вольных взглядах.

Оба пола стремятся избегать контактов с людьми, у которых прежде было шесть и более «половинок». В то же время, многие люди по-прежнему мечтают быть первыми.

Ранее сообщалось, что столкновение с планетой Нибиру грозит землянам концом света.

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