Золотая середина: ученые назвали идеальное количество интимных партнеров

Москва, 23 декабря. Ученые исследовали вопрос об идеальном количестве половых партнеров для обоих полов.

Оказалось, что мужчины и женщины предпочитают, чтобы у их «половинок» до них было не больше двух партнеров.

В эксперименте приняли участие почти 190 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Оказалось, что большинство людей предпочитают быть третьими для своих спутников. Меньшее количество воспринимается как неопытность, а большее сигнализирует о чрезмерно вольных взглядах.

Оба пола стремятся избегать контактов с людьми, у которых прежде было шесть и более «половинок». В то же время, многие люди по-прежнему мечтают быть первыми.

Ранее сообщалось, что столкновение с планетой Нибиру грозит землянам концом света.