Ученые насчитали триллионы ежегодно мигрирующих насекомых

Лондон, 23 декабря. Британские ученые подсчитали количество насекомых, которые перемещаются в воздухе в ходе миграции над землей Объединенного Королевства. Об этом сообщает научный информационный портал «Индикатор».

Ученые смогли определить точное количество насекомых с помощью специальных радаров. Подсчет осуществлялся на постоянной основе в течение 10 лет. В конечном итоге выяснилось, что ежегодно над Великобританией пролетает 3,5 триллиона насекомых, что в перерасчете на килограммы составляет 3200 тонн биомассы.

По данным исследователей, эта цифра в семь раз превышает общую массу перелетных птиц, которые улетают из Великобритании каждую осень. Отмечается, что масса мигрирующих насекомых эквивалентна 30 миллионам перелетных птиц.