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Российскую легкоатлетку Бездыреву дисквалифицировали на два года
Спорт

Российскую легкоатлетку Бездыреву дисквалифицировали на два года

Сегодня 21:25
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Российскую легкоатлетку Бездыреву дисквалифицировали на два года

Лозанна, 23 декабря. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о дисквалификации российской легкоатлетки Анастасии Бездыревой на срок два года за употребление допинга. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного арбитража.

Период дисквалификации начинается с 24 августа 2015 года. При этом все результаты россиянки с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года утрачивают силу.

Следует отметить, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало более суровое наказание для Бездыревой. Если бы арбитражный суд согласился с WADA, легкоатлетка получила бы пожизненную дисквалификацию.

Ранее сообщалось о дисквалификации на десять лет Владимира Мохнева. Ему также инкриминируется нарушение антидопинговых правил.

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Сергей Свазовский
#анастасия бездырева
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