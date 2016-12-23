Ученые разгадали тайну об идеальном количестве интимных партнеров

Нью-Йорк, 23 декабря. Ученые выяснили идеальное количество половых партнеров для мужчин и женщин. Оказалось, что все мечтают быть у своих партнеров третьими.

К такому выводу эксперты пришли после опроса, участниками которого стали 188 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Практически все сказали, что хотят быть у своих партнеров третьими. Если их было больше, это говорит о распущенности, а если меньше — о неопытности.

Ученые заметили, что мужчины и женщины стараются избегать отношений с людьми, у которых было более шести половых партнеров.