Тренер российских легкоатлеток Степановой и Купиной отстранен на 10 лет

Москва, 23 декабря. Спортивный арбитражный суд в Лозанне пятницу отстранил от спортивной деятельности тренера российских легкоатлеток Юлии Степановой и Екатерины Купиной Владимира Мохнева. Срок дисквалификации составил 10 лет.

Суд обвинил Мохнева в том, что он хранил допинг и снабжал им российских спортсменов. Отметим, что Всемирная антидопинговое агентство (WADA) в ноябре рекомендовало отстранить Мохнева пожизненно.

Антидопинговый скандал, в который оказалась втянута Россия, вспыхнул с новой силой после того, как глава специальной комиссии WADA Ричард Макларен опубликовал доклад. В нем говорилось о «беспрецедентной по своим масштабам системы укрывательства спортсменов, употребляющих допинг», которая якобы существует в России.