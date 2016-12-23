Гранатометчики БФ уничтожают «вражескую» бронетехнику в экстремальных условиях

Москва, 23 декабря. Гранатометчики береговых и сухопутных войск Балтийского флота приступили к полевым сборам на одном из полигонов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе практического этапа сборов гранатометчикам предстоит научиться осуществлять разведку целей и определять расстояние до них, а также уничтожать бронетехнику и живую силу условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

В ведомстве отметили, что половина практических занятий пройдет в ночных условиях, а особое внимание будет уделено стрельбам в неблагоприятных погодных условиях – при порывистом ветре, низких температурах.

Ранее НСН сообщала, что сборы будут проходить до конца декабря, в них задействовано более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений береговых и сухопутных войск Балтийского флота.