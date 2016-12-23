Сирия, 23 декабря. Отряды SDF* и YPG отбили населенный пункт на севере от Ракки в ходе ожесточенных боев с ИГ**. ВВС Сирии ведут бомбардировки укрепрайонов боевиков-оппозиционеров в окрестностях Дамаска. Контрнаступление сирийской армии в районе Пальмиры продолжается, террористы постепенно отступают со своих позиций, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Согласно данным сирийского новостного портала, ВВС САР провели бомбардировку опорных пунктов боевиков повстанческих формирований в районе населенных пунктов Айн Аль-Фиджа и Аль-Хадра, расположенных в пригороде Дамаска. Источник сообщает, что в ходе авиаудара было уничтожено несколько групп боевиков. Кроме того, ликвидирован крупный оружейный склад повстанцев.

Провинция Хомс

В окрестностях города Пальмира в восточной части провинции Хомс продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и террористами ИГ. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются вблизи населенного пункта Шарифа, находящегося на западе от правительственной авиабазы «Т-4». Боевикам был нанесен значительный численный урон. Террористы вынуждены постепенно отступать со своих позиций в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным одного из сирийских новостных центров, самолеты ВВС САР нанесли авиаудары по местам концентрации сил ИГИЛ на окраинах нескольких районов в южной части города Дейр эз-Зор. Сообщается, что в ходе бомбардировки были уничтожены несколько групп боевиков. Кроме того, частично разрушена лаборатория по производству самодельных взрывных устройств и ликвидировано несколько единиц бронетехники ИГ.

Провинция Даръа

Одно из сирийских информационных агентств сообщает, что ВВС САР провели бомбардировку опорных пунктов боевиков террористических формирований в окрестностях населенного пункта Даэль, расположенного в северной части провинции Даръа. Удары были выполнены в поддержку грядущего наступления подразделений сирийской армии на позиции террористов в регионе. Боевики понесли потери в военной технике. Данные о численных потерях среди террористов пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

По информации близкого к боевикам вооруженных оппозиционных формирований источника, ВКС России сбросили несколько бомб на позиции отрядов боевиков в районе городов Хан Шейхун и Аль-Шейх Саид, находящихся на юге провинции Идлиб. Об итогах авиаудара источник не сообщает. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Ракка

Боевики союзного ИГ террористического формирования «Лива Аль-Суввар» ведут аресты среди мирных жителей в городе Айн Исса и близлежащих поселениях, расположенных на севере от Ракки. Незаконно удерживаемым гражданским лицам террористы предъявляют обвинения в пособничестве командованию международной коалиции. Жителей планируют передать так называемому шариатскому суду ИГ.

Отряды Сирийских демократических сил (SDF) и курдские формирования народной самообороны (YPG) продолжают атаковать террористов ИГ в рамках широкомасштабной операции «Гнев Евфрата» на северо-западе от Ракки. Курдским силам в ходе ожесточенных боев удалось взять под свой контроль населенный пункт Сувайдия Сахира. В данный момент взаимные перестрелки из артиллерии и минометов идут недалеко от соседнего поселения Джаабар.

Провинция Хама

Подразделения правительственных войск нанесли несколько ракетных ударов по укрепленным районам боевиков террористических группировок вблизи поселения Соха, находящегося недалеко от населенного пункта Укайрибат на востоке провинции Хама. В результате под обстрелом было ликвидировано несколько террористов. Кроме того, разрушена значительная часть укреплений и уничтожено несколько транспортных средств боевиков.

Согласно данным одного из сирийских новостных порталов, правительственная авиация продолжает бомбардировки укрепрайонов боевиков на севере провинции Хама. Источник сообщает, что ВВС САР нанесли серию авиаударов в окрестностях города Кафр Зета. В ходе воздушной операции боевикам был нанесен значительный урон в живой силе. Кроме того, частично разрушен важный пункт управления террористов.

В северной части провинции Хама продолжаются ожесточенные столкновения между подразделениями правительственной армии и отрядами боевиков террористических формирований. В данный момент идут бои на окраине города Тайбат Аль-Имам. Подразделения сирийских войск наносят удары из артиллерии по позициям террористов. Данные о ходе столкновения пока уточняются.

Ирак

Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудар по опорным пунктам террористов ИГ, расположенным в районах Аль-Хажар и Аль-Мамун города Мосул. При этом зафиксировано несколько попаданий снарядов на территорию жилого квартала. Информация по итогам воздушной операции и данные о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняются.