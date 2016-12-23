Ученые рассказали о загадочных динозаврах, у которых выпадали зубы

Нью-Йорк, 23 декабря. Ученые исследовали окаменевшие остатки динозавров вида Limusaurus inextricabilis (цератозавры юрского периода, ранние тероподы). Выяснилось, что чем взрослее они становились, тем меньше у них было зубов.

При анализе особенностей 19 скелетов одного и того же вида международная группа ученых установила, что чем взрослее были особи, тем меньше у них оставалось зубов, сообщает «Индикатор».

Динозавр возрастом приблизительно 160 миллионов лет впервые был подробно описан в 2009 году. Сначала ученые решили, что имеют дело с останками разных видов древних существ, но потом оказалось, что это все представители одного вида.