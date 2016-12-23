Генсек ООН обрадовался договору о прекращения огня в Донбассе

Нью-Йорк, 23 декабря. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал новые договоренности о прекращении огня в Донбассе. Об этом в пятницу заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Руководитель международной организации выразил надежду, что этот договор положит конец затянувшейся войне на востоке Украины.

«Генеральный секретарь приветствует это событие, и надеется, что это положит конец кровопролитию на линии соприкосновения на востоке Украины. Он ждет, что все заинтересованные стороны будут придерживается своих обязательств», — отметил Дюжаррик на встрече с журналистами.