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Ученые предостерегают от использования соцсетей под Новый год
Общество

Ученые предостерегают от использования соцсетей под Новый год

Сегодня 21:54
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Ученые предостерегают от использования соцсетей под Новый год

Москва, 23 декабря. Активное использование соцсетей перед Новым годом может негативно сказаться на настроении. Так считают исследователи Университета Копенгагена.

Специалисты проанализировали поведение свыше 1200 человек. Участники эксперимента были разделены на две группы. Часть «подопытных» пользовалась социальными сетями, а вторая на неделю воздержалась от привычных действий. В результате исследования выяснилось, что те, кто отказались от сидения в соцсетях, были гораздо веселее.

Эксперты объяснили это тем, что уровень удовлетворенности жизнью и самочувствием у людей, не использующих соцсети оказался выше, поскольку они уделяли больше времени своим близким, которые, в свою очередь, помогали им поднять настроение, сообщает «Свободная пресса».

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Катерина Михайлиди
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