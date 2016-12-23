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Асад поблагодарил Путина за помощь в освобождении Алеппо
Политика

Асад поблагодарил Путина за помощь в освобождении Алеппо

Вчера 20:43
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Асад поблагодарил Путина за помощь в освобождении Алеппо

Москва, 23 декабря. Президент Сирии Башар Асад позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поблагодарить его за помощь в освобождении города Алеппо от боевиков.

По его словам, Россия стала главным союзником САР в борьбе с терроризмом, сообщает агентство SANA.

«Победа в Алеппо открывает дверь политической работе в Сирии. Она побудит многих, кто ей препятствовал, присоединиться к политическому процессу и примирению», — отметил Асад.

Напомним, что в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по выводу боевиков из Алеппо. Террористам было предложено безопасно покинуть город при условии, что они сложат оружие.

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Геннадий Плющев
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