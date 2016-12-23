Путин: В отношении Бельянинова не было никакого уголовного дела

Москва, 23 декабря. Уголовного дела в отношении экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова нет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«В отношении него не было никакого уголовного дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в СМИ, недопустимо», — отметил Владимир Путин.

Президент отметил, что публикация таких данных в СМИ наносит серьезный ущерб деловой репутации любого человека.

Напомним, в июле сотрудники Федеральной службы безопасности провели в доме Андрея Бельянинова обыск, в результате которого у него были обнаружены 10 миллионов рублей, 490 тысяч долларов и 350 тысяч евро. Бельянинов в то время проходил свидетелем по делу о контрабанде алкоголя. Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Андрея Бельянинова с поста главы ФТС.