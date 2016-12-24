Квота на русскую жизнь. Колонка Руслана Мармазова

Сдается мне, что многочисленные программы, призванные обеспечить законодательную базу для возвращения русских на историческую Родину, придумали очень правильные, чистые, мыслящие интересами державы, патриотично и дальновидно настроенные люди. Собственно, нормальные русские люди, помогающие русским же людям, а значит — России.

Вашингтон-Альдебаран-транзит

В конце концов, что может быть логичней, чем воссоединение соотечественников? Кто бы что ни говорил, а русские — самый большой разделенный народ. Разметало нас по карте, порезало границами… И как прекрасно, что делается попытка объединить носителей русского языка, культуры и традиций. Между прочим, это не дежурные гуманитарные программы, а вопрос выживания нации. Словом, земной поклон тем, кто все это задумал и облек даже в некие юридические формы.

Но! Кроме всего этого восторга не отпускает и иное ощущение, что задумывали движение русских назад в Россию и выстраивали механизмы его представители не то, что совершенно разных культур и устремлений, а разных планет. Тот, кто реально сталкивался с вопросом легализации на исторической родине, тот не даст соврать — адские муки и страшные унижения приходится преодолевать. Вот просто-таки все сделано для того, чтобы, во-первых, отбить всякую охоту бороться за вожделенный «орластый» паспорт, во-вторых, по возможности, вызвать разочарование в русской идее. Как такое получилось? Понятия не имею. Прекраснейшие намерения и абсолютно жуткое воплощение в жизнь большой государственной задумки.

Причем сложности, такое ощущение, присылаются нам то ли из Вашингтона, то ли вовсе с Альдебарана. И сразу в виде догмы, брони, гранита — никто ничего изменить уже не в состоянии. Типа такого: «Вы же понимаете, что у нас квоты, их мало, а тут с Украины только сотни тысяч приехали». Так кто эти квоты определяет? Что за посланец небес, который сказал, что вот столько и ни единицей больше? На Украине случилась ситуация чрезвычайная, коллапс, если угодно. И подходить к этому следует соответствующим образом. Оттуда вынуждены отступать, да чего там отступать, бежать просто-таки, спасать жизни русские люди. А куда им прикажете деваться, русским-то? Не в Россию, нет?

Бессарабские румыны давно уже легализованы Румынией, венгры — Венгрией, поляки и все, сколько-то на них смахивающие, — Польшей. О бережном отношении Израиля к еврейской крови и Германии к этническим немцам и говорить не приходится. Но русским Малороссии и Новороссии некуда идти, кроме России. Они бы собой и не обременяли никого без нужды, но война, знаете ли, нацисты лютуют, беззаконие и произвол на уровне официальной политики Киева. Вот и пришлось оставить насиженные места, поколениями возделанные нивы и вырытые шахты, и к ней, к России-матушке прижаться.

Крючок на всякий крик души

Точно знаю, что с бюрократией у нас все в порядке. На любой крик души всегда найдется утихомиривающий крючок в параграфе. Сейчас посади перед нами толпу специалистов по миграционным вопросам, они на голубом глазу, оловянном таком, тут же убедительно расскажут, почему нельзя то, и почему вот это нельзя тем более. Но что с них взять, они ведь просто исполнители. Здесь необходимо бескомпромиссное политическое решение. Всеобъемлющее! Русский мир — это же не простое, хотя и эффектное доброе пожелание, а основа существования русского народа. Стало быть, подобное решение крайне необходимо.

Сегодня на повестке дня чрезвычайный и доброжелательный подход к русским людям Малороссии и воюющего Донбасса. Дайте легализоваться без проблем, и все сами устроятся, уверяю вас. И работу найдут, и жилье, и применение себе в большом, мировоззренческом смысле. Русский мир — не только собирание исторических русских земель, но и, в первую очередь, — людей. Земли без русских людей, представьте себе, перестанут быть русскими.

Не так давно довелось поучаствовать и представить общественную организацию «Оплот Донбасса» на Балтийском форуме соотечественников в Ленинградской области. Русские люди из бывших советских прибалтийских республик по укоренившейся уже привычке жаловались на свои сложности и намекали на необходимость поддерживать, в том числе и финансово, всяческие их начинания. Им тактично сообщили, что мыслить надо об ином.

Потепления по отношению к русскокультурной публике в той же Прибалтике в ближайшее время не предвидится. То есть, кому невмоготу, есть смысл собираться и переезжать в Россию. Правильно сказано. В каком-то смысле. Но снова-таки, поддержать бы реально несложной легализацией. Страна получила бы очень приличный контингент трудяг, интеллектуалов, избирателей, так еще и привитых от нацизма на многие поколения вперед. Зная же, что будешь биться головой о вывеску ФМС и не факт, что своего достигнешь, кто же поедет? Останутся на месте влачить жалкое существование и ощущать свою никчемность, позабытость-позаброшенность.

А вот согласитесь, совсем ведь нередко доводится видеть граждан РФ, совершенно не говорящих по-русски. В данном случае, я не о Жераре Депардье толкую, он — отдельная история и большая политика. И не о традиционно сильно сдающих экзамены по русскому языку и литературе горских республиках. Нет, это уроженцы среднеазиатских или кавказских экс-советских территорий, которые каким-то образом смогли пройти адскую слаломную трассу ФМС и стать россиянами в законе. Русский, русскоязычный, русскокультурный, рожденный в СССР, выходец, скажем, из русского города Луганск или выросший в донской казачьей станице Макеевке, должен наизнанку вывернуться, доказывая законность своих притязаний на статус официального русского, а тут — на тебе. Нет, разумеется, россияне всякие нужны, возможно, в том числе и не владеющие русским языком и имеющие исключительно смутные представления об истории России… Но все же как-то неуклюже это, не находите?

Русские своих не бросают

Несколько дней тому назад весь Русский мир, и тут нет преувеличения, затаив дыхание, следил за судьбой ополченца из ЛНР Александра Слепцова, которого удивительный чувашский суд приговорил к депортации на Украину. Поезд уже вез скромного русского воина в застенки СБУ. Слава Господу, была использована последняя возможность, Слепцова сняли с маршрута в Брянске. Подключился «Союз добровольцев Донбасса» и не дал состояться страшной, трагической несправедливости.

Вот только как это вообще могло произойти? Уверен, что с точки зрения соблюдения буквы закона судьям предъявить нечего, там все будет безупречно. Но суд ведь есть не только земной, но и Божий. Неужто не боятся его эти старательные служители закона? И повернулась же рука подписать приговор, смертный по своей сути приговор, тому, кто защищал свой дом и весь Русский мир… Формулировка же, мол, Слепцов не смог предоставить доказательств, что на Украине его ждут пытки, это просто по ту сторону добра и зла. Какие доказательства предполагаются? Справка из СБУ? От карательных батальонов? Лично от Порошенко? Безумие какое-то.

И заметьте, это ведь мы о частном случае рассуждаем, о точечном решении, достигнутом ценой сверхнапряжения, экстренных мер. Буквально спецоперацию пришлось проводить! А сколько таких добровольцев Донбасса сейчас бродит по Руси без денег, крова, так еще и вне закона? Скольких идейных борцов за идеалы русского мира вот так просто и без душевного трепета могут быть депортированы на Украину, где их ждет верная гибель? Нет, ребята, так не годится. Нужна системная защита русских людей. Во всяком случае в России.

Если разбрасываться добровольцами, патриотами, бескорыстными энтузиастами, так кто останется? В случай чего, кто страну защитит? Русские своих не бросают. Красиво звучит, да? Так еще и рационально. Это принцип, благодаря которому Россия идет через века, живет и здравствует.