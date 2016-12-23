Сотрудники МВД в Хасавюрте ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по полицейскому

Махачкала, 23 декабря. Мужчина, открывший стрельбу по сотруднику полиции в дагестанском Хасавюрте, ликвидирован. Об этом заявили в МВД республики.

Вооруженный инцидент произошел примерно 14.30 по московскому времени в Хасавюрте на улице Кирова. Полицейский попросил подозрительного гражданина предъявить документы. Вместо документов тот выхватил оружие и открыл огонь.

«Ответным огнем он был ликвидирован. Его личность устанавливается», — заявили в МВД республики.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа. На месте происшествия изъяты граната и пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.