На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Президент РФ Владимир Путин позвонил своему сирийскому коллеге Башару Асаду и поздравил его с окончанием операции по освобождению Алеппо из рук террористов. Глава Российской Федерации подчеркнул, что освобождение города стало возможным только благодаря слаженным, совместным усилиям всех участников борьбы против международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики. Теперь, считает он, следует сосредоточиться на достижении соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.

«Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача — сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса», — сообщает в связи с этим пресс-служба российского президента.

Итак, курс взят на перемирие в Сирии путем дипломатии. Как будет протекать этот процесс? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Алексею Леонкову, одному из руководителей «Арсенал Отечество», военному аналитику.

«Речь идет о той программе мирного урегулирования сирийской гражданской войны, которую Россия проводит уже на протяжении года. Многие селения, города, населенные пункты подписывают так называемый мирный договор с Дамаском, складывают оружие, и против них никакие боевые действия уже не ведутся. Наше Минобороны даже периодически публикует данные о количестве таких населенных пунктов. Основное направление сирийского урегулирования — именно это, так как достичь всех целей замирения страны лишь военными средствами невозможно. Все понимают это достаточно хорошо», — отмечает эксперт.

У России существует специальное подразделение, которое на территории Сирии ведет переговоры с различными тейпами, племенными союзами, народностями и национальностями, добавляет Леонков. По результатам этих переговоров население либо складывает оружие и прекращает борьбу против официального Дамаска, либо четко позиционирует себя как часть так называемой умеренной оппозиции, «Джебхат ан-Нусры» или даже ИГИЛ (террористические организации, обе запрещены в РФ). Тогда, конечно же, против таких групп начинаются боевые действия.

«Сирийцам предлагают сделать выбор. При этом в свете освобождения Алеппо это будет весьма ясный и простой выбор. Как бы боевики оппозиции и террористы ни уповали на западную помощь и поддержку, итог все равно один. Перед таким выбором сейчас стоят территории вокруг городов Идлиб и Ракка», — подводит итог Алексей Леонков.