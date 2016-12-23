FAN-TV Лента новостей
На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад
Политика

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
1356

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Президент РФ Владимир Путин позвонил своему сирийскому коллеге Башару Асаду и поздравил его с окончанием операции по освобождению Алеппо из рук террористов. Глава Российской Федерации подчеркнул, что освобождение города стало возможным только благодаря слаженным, совместным усилиям всех участников борьбы против международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики. Теперь, считает он, следует сосредоточиться на достижении соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.

«Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача — сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса», — сообщает в связи с этим пресс-служба российского президента.

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Итак, курс взят на перемирие в Сирии путем дипломатии. Как будет протекать этот процесс? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Алексею Леонкову, одному из руководителей «Арсенал Отечество», военному аналитику.

«Речь идет о той программе мирного урегулирования сирийской гражданской войны, которую Россия проводит уже на протяжении года. Многие селения, города, населенные пункты подписывают так называемый мирный договор с Дамаском, складывают оружие, и против них никакие боевые действия уже не ведутся. Наше Минобороны даже периодически публикует данные о количестве таких населенных пунктов. Основное направление сирийского урегулирования — именно это, так как достичь всех целей замирения страны лишь военными средствами невозможно. Все понимают это достаточно хорошо», — отмечает эксперт.

У России существует специальное подразделение, которое на территории Сирии ведет переговоры с различными тейпами, племенными союзами, народностями и национальностями, добавляет Леонков. По результатам этих переговоров население либо складывает оружие и прекращает борьбу против официального Дамаска, либо четко позиционирует себя как часть так называемой умеренной оппозиции, «Джебхат ан-Нусры» или даже ИГИЛ (террористические организации, обе запрещены в РФ). Тогда, конечно же, против таких групп начинаются боевые действия.

«Сирийцам предлагают сделать выбор. При этом в свете освобождения Алеппо это будет весьма ясный и простой выбор. Как бы боевики оппозиции и террористы ни уповали на западную помощь и поддержку, итог все равно один. Перед таким выбором сейчас стоят территории вокруг городов Идлиб и Ракка», — подводит итог Алексей Леонков.

комментарии
Иван Верихов
#владимир путин #сирия #алеппо #башар асад #алексей леонков
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

Сегодня 11:27
45

Квота на русскую жизнь. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 11:00
30

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

Сегодня 10:51
216

Политолог Армен Гаспарян: на Западе привыкли винить Путина во всех проблемах

Сегодня 10:00
97

Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон

Сегодня 7:00
856
Показать еще
Новости по теме

Сирия: террористы не оставляют в покое Алеппо и стреляют по больницам и лагерям Дамаска

23:55

Сирия: переговоры о тишине и мире ждут перемен

23:26

Клинцевич прокомментировал высадку батальона военной полиции РФ в Сирии

22:14

Асад поблагодарил Путина за помощь в освобождении Алеппо

20:43

Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ

20:32
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

11:27

Краснодарский туман загнал в Сочи три самолета

11:21

Путин выразил надежду на продолжение совместной работы с Алиевым

11:21

Власти ДНР отменили все массовые мероприятия в обстреливаемом Дебальцево

11:19

Стартовало строительство моста между Россией и Китаем в Амурской области

11:06

Пережившая авиакатастрофу и взрыв самолета стюардесса Вулович скончалась в Сербии

11:05

Рябинский рассказал о «большом суде» по делу Поветкина в 2017 году

11:00

Квота на русскую жизнь. Колонка Руслана Мармазова

11:00

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

10:51

Автобус въехал в остановку в Ленобласти, есть погибшие

10:46

Авиасообщение между Таджикистаном и Россией восстановлено

10:40

Ученые рассказали, куда нужно переехать Санта-Клаусу

10:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором
Читать
Закрыть