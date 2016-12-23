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Полиция Брюсселя нашла бомбу возле турецкой федерации
Происшествия

Полиция Брюсселя нашла бомбу возле турецкой федерации

Сегодня 20:29
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Полиция Брюсселя нашла бомбу возле турецкой федерации

Брюссель, 23 декабря. Бельгийская полиция предотвратила крупный теракт в центре Брюсселя. Возле здания, в котором расположена Турецкая федерация Бельгии, был найден подозрительный предмет, который при ближайшем изучении оказался самодельным взрывным устройством, сообщил пресс-секретарь прокурора Бельгии Дэнис Гойман.

Взрывное устройство состояло из газового баллона и системы зажигания. Оно было помещено в пластиковый пакет и оставлено напротив здания, где расположена федерация. Специалисты-взрывотехники уже обезвредили бомбу. На данный момент никаких задержаний произведено не было.

«Когда прибыла полиция, она на самом деле нашла подозрительный пакет и сразу же перекрыла дорогу между Рю де Ловильер и улицей Филомине. Теперь устройство будет изучено детально», — пояснили изданию Derniere Heure в офисе мэра Бернара Клерфайта.

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