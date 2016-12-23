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Боевики ИГ попытались захватить трассу Хомс — Пальмира
Политика

Боевики ИГ попытались захватить трассу Хомс — Пальмира

Сегодня 20:46
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Боевики ИГ попытались захватить трассу Хомс — Пальмира

Хомс, 23 декабря. Сводный батальон республиканской гвардии САР, который держит оборону в 45 километрах восточнее сирийского города Хомс, вечером 23 декабря предотвратил попытку прорыва крупного отряда боевиков ИГ (не менее 40 человек) к трассе Хомс — Пальмира недалеко от населенного пункта аль-Фуклюс. Военный источник Федерального агентства новостей (ФАН), принимавший участие в этом коротком столкновении с противником, рассказал подробности происходивших событий.

Террористы, воспользовавшись рано наступающей темнотой и плотным туманом, характерным для данной местности в зимний период, предприняли оперативный тактический рывок к шоссе №3 с северо-восточного направления. Поначалу боевики продвигались к трассе малыми группами, избегая контакта с правительственными войсками, и объединились лишь в непосредственной близости от трассы — примерно в 800–900 метрах.

В 17.20 боевики ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ — прим. ФАН), используя стрелковое оружие и гранатометы, атаковали КПП, расположенный на шоссе, однако он, по неясным до сих пор причинам, оказался пустым. Звуки стрельбы были услышаны на расположенных неподалеку позициях артиллеристов САА, и в направлении террористов выдвинулась разведка гвардейцев под прикрытием танка и двух БМП. Предугадав план исламистов, разведчики, не входя в прямой контакт с противником, запросили поддержку у 7-й бригады республиканской гвардии, и уже в 18.05, пройдя около 3 км по трассе, попытались взять боевиков в клещи с южного и северо-западного направлений.

Боевики, оценив обстановку, предпочли отступить, оставив на месте боя минимум четверых убитых и двоих раненых. Военный источник ФАН утверждает, что основной целью террористов было прощупывание обороны частей САА, дежурящих в непосредственной близости от шоссе Хомс — Пальмира и вероятная дальнейшая попытка окружения авиабазы Т-4 одновременно с одновременным мощным рывком к северным окраинам н.п. Карйатейн.

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Кирилл Оттер
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