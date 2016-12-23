Стало известно, когда выберут название для моста в Крым

Москва, 23 декабря. В 2017 году выберут официальное название строящемуся мосту в Крым через Керченский пролив. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

«В следующем году будет проведен опрос жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края, по результатам которого люди выберут название строящемуся мосту через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос о названии строящегося моста. В свою очередь Путин отметил, что выбрать название моста в Крым можно путем референдума. При этом сам глава государства выразил мнение, что название «Керченский мост» является уже прижившимся вариантом.