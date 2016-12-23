FAN-TV Лента новостей
Стало известно, когда выберут название для моста в Крым
Общество

Стало известно, когда выберут название для моста в Крым

Сегодня 20:32
69

Стало известно, когда выберут название для моста в Крым

Москва, 23 декабря. В 2017 году выберут официальное название строящемуся мосту в Крым через Керченский пролив. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

«В следующем году будет проведен опрос жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края, по результатам которого люди выберут название строящемуся мосту через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос о названии строящегося моста. В свою очередь Путин отметил, что выбрать название моста в Крым можно путем референдума. При этом сам глава государства выразил мнение, что название «Керченский мост» является уже прижившимся вариантом.

комментарии
Кирилл Иванов
#владимир путин
Новости партнеров
Эксклюзив

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Сегодня 20:41
85

Читайте между строк: Путин дал Западу понять, что у России нет соперников

Сегодня 20:35
82

Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ

Сегодня 20:32
192

России агрессор не страшен: самое главное из пресс-конференции Путина

Сегодня 20:29
55

О фальшивокадаврщиках. Колонка Романа Носикова

Сегодня 20:27
53
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сотрудники МВД в Хасавюрте ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по полицейскому

20:55

Генсек ООН обрадовался договору о прекращения огня в Донбассе

20:54

Путин: В отношении Бельянинова не было никакого уголовного дела

20:49

Боевики ИГ попытались захватить трассу Хомс — Пальмира

20:46

Асад поблагодарил Путина за помощь в освобождении Алеппо

20:43

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

20:41

Ученые раскрыли страшную тайну возникновения кариеса

20:36

Читайте между строк: Путин дал Западу понять, что у России нет соперников

20:35

Сирия сегодня: военная полиция РФ в Алеппо, освобождение Пальмиры от ИГ

20:32

Стало известно, когда выберут название для моста в Крым

20:32

России агрессор не страшен: самое главное из пресс-конференции Путина

20:29

Полиция Брюсселя нашла бомбу возле турецкой федерации

20:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сотрудники МВД в Хасавюрте ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по полицейскому
Читать
Закрыть