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Ученые раскрыли страшную тайну возникновения кариеса
Технологии

Ученые раскрыли страшную тайну возникновения кариеса

Сегодня 20:36
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Ученые раскрыли страшную тайну возникновения кариеса

Москва, 23 декабря. Ученые были обескуражены, обнаружив кариес на останках древних людей, живших около 15 тысяч лет назад. Это означает, что сахар не является основной причиной разрушения зубов.

В стародавние времена рацион пещерных людей составляли мясо и корнеплоды. Еще древние люди ели овощи и фрукты, которые могли обнаружить в природе. Белок в любом случае не может оказывать столь разрушительного действия на эмаль зубов, поэтому специалисты решили подробнее присмотреться к растительной пище.

Выяснилось, что орехи, корнеплоды и зерновые культуры — это продукты, богатые углеводами. Оказалось, ферменты слюны разлагают эту пищу до простых сахаров, которые и являются излюбленной средой для размножения бактерий. Вот потому у древних людей и болели зубы.

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Таисия Григорьева
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