Силуанов улучшил прогноз по росту российской экономики

Москва, 23 декабря. Министерство финансов России улучшило прогноз по росту экономики в 2017 году. Об этом в пятницу заявил глава ведомства Антон Силуанов во время встречи с журналистами.

Если раньше Минфин прогнозировал рост ВВП на 0,6%, то теперь — на 1-1,5%.

«Темпы роста в некоторых отраслях говорят о том, что в следующем году мы можем увидеть темпы роста выше, чем планировали. Напомню, что мы планировали 0,6%, сегодня оценки такие, что от 1% до 1,5% может быть будет темп роста экономики в следующем году», — отметил он.

По словам президента РФ Владимира Путина, рост ВВП происходит за счет машиностроения, дорожной техники, легкой перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.