Минобороны РФ сообщило, кто вошел в состав батальона военной полиции в Алеппо

Москва, 23 декабря. Направленный в освобожденный от террористов Алеппо батальон военной полиции Минобороны РФ состоит из контрактников, сообщает Минобороны России.

«Батальон военной полиции Минобороны России, после прохождения доподготовки на одном из полигонов, переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу «Хмеймим», — сообщили в военном ведомстве.

Особо подчеркивается, что данное подразделение укомплектовано только военнослужащими по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для поддержания порядка на освобожденных от террористов территориях в четверг вечером в Алеппо введен батальон военной полиции.