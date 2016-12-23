Читайте между строк: Путин дал Западу понять, что у России нет соперников

Прошедшая 23 декабря почти четырехчасовая (и впервые — перенесенная по дате) пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой он ответил на 48 журналистских вопросов, могла показаться рутинным и не содержащим каких-либо откровений, кроме разве что отменной физической формы российского президента, протокольным мероприятием. Но некоторые моменты заслуживают отдельного и достаточно пристального внимания.

Зарубежные гости

Кажется, впервые на «больших» президентских пресс-конференциях — а было их уже около двух десятков — прозвучала иностранная речь, причём сразу дважды. «Отличились» представители Великобритании (Би-Би-Си, Стивен Розенберг) и ФРГ. Трудно себе представить, чтобы журналисты, аккредитованные в России, а тем более — возглавляющие структурные подразделения крупнейших медиа-корпораций, не владели языком страны пребывания. Следовательно, вопросы, заданные ими соответственно на английском и немецком языке, являлись своего рода политическим демаршем. В данной связи стоит заметить, что, например, американские журналисты — как, впрочем, их китайские и польские коллеги, не говоря уже о представителях бывших союзных республик — свои вопросы Путину задавали по-русски. Ручаться не могу, но если бы, скажем, бундесканцлерин или премьер-министру Великобритании на их официальных пресс-конференциях наши журналисты задавали бы вопросы на русском языке, это было бы воспринято в качестве, как минимум, неуважения, а как максимум — оскорбления. Потому что такой демарш указывает на принципиальное нежелание говорящего воспринимать адресат своего обращения равноправной стороной.

Но у президентской стороны данный демарш не вызвал никакой внешне проявленной реакции — вернее, не вызвал в первом, британском случае (скрытая была, но об этом чуть ниже). Но когда ту же тропинку следом решил протоптать и немецкий журналист, Путин отреагировал достаточно жёстко, спросив по-немецки: «У вас всё?» — после чего, как и в первом случае, отвечал, разумеется, по-русски. Не знаю, как там насчёт Brexit, но, судя по этому «случайному совпадению», Туманный Альбион никуда из ЕС на самом деле не выходил, таким образом просто сэкономив на «обязательных европлатежах», а вот необъявленную войну против Путина намерен вести до конца — пусть уже без США, зато вместе с Германией… Это первый важный момент, который хотелось бы отметить «по горячим следам» данной пресс-конференции. Кстати, российский президент, говоря про убийство нашего посла в Турции Андрея Карлова, не предложил всем собравшимся на пресс-конференции почтить память погибшего дипломата минутой молчания. Вроде бы естественный и выигрышный для России ход, но Путин его не сделал. Как не делал за годы своего президентства и многие другие, вроде бы «очевидные» ходы. Чем продемонстрировал, насколько серьёзно воспринимает нынешнюю ситуацию и связанные с ней угрозы, а, не исключено — и «след заказчика» данного убийства.

«Зелёные», да не те…

Второй важнейший момент — выступление Сергея Лисовского, главного редактора петербургской газеты «Общество и Экология», действительного члена Русского Географического Общества, которому дали слово сразу за мистером Розенбергом, одним из «крестных отцов» небезызвестных Pussy Riot. В нём российский экологический активист предложил Путину ввести в российских посольствах по всему миру должность «экологических атташе», в обязанности которых, надо понимать, входил бы сбор информации в странах пребывания по вопросам экологической безопасности.

Похоже, что поста «зооомбудсмена всея Руси» у нас всё-таки не будет, а вот идея «дипломатического Гринписа» — весьма перспективна. Особенно если учесть, что понятие «загрязнения окружающей среды» может трактоваться очень широко, включая сюда деятельность не только энергетических корпораций типа ВР, допускающих «катастрофы в Мексиканском заливе», но и, например, ряда организаций, запрещенных на территории России как террористические. «Зелёные», да не те… Вежливые и экологически чистые. Поэтому приглашение Сергея Лисовского на совещание Госсовета, посвященное экологическим проблемам, наверняка не будет единичным мероприятием, и про работу наших экологов с дипломатическим иммунитетом на международной арене мы еще наверняка услышим.

«Возможно, но нецелесообразно»

Конечно, этот путинский ответ на вопрос шефа российского бюро Wall Street Journal Нэйтана Ходжа о досрочных президентских выборах, как и предыдущий: «В какой стране?», — станет частью истории. Впрочем, эта тема прозвучала на пресс-конференции 23 декабря — в разных вариантах, от вопросительного до чуть ли не угрожающего — несколько раз. Видимо, «проблема 2018 года» и возможного выдвижения Путина на очередной президентский срок, до 2024 года, не на шутку волнует «хозяев глобального дискурса», которые со всех сторон «сканируют» ситуацию. Хотя, казалось бы, все дороги к компромиссу и снятию накопившихся противоречий открыты — за исключением силовых и террористических вариантов. Однако этим «хозяевам», похоже, нужен не компромисс, а полная и безоговорочная капитуляция России.

И если США в лице своего избранного 45-го президента Дональда Трампа от этого, будем надеяться, отказалась, не желая меряться ракетно-ядерными потенциалами, то, казалось бы, странная путинская фраза о том, что Америка сильнее всех, но Россия сильнее любого потенциального агрессора, приобретает вполне определенный смысл: мы не считаем Соединенные Штаты потенциальным агрессором, а потенциальному агрессору, кто бы им ни был, не удастся отсидеться «за широкой спиной» Дяди Сэма под его «ядерным зонтиком». Если принять такую трактовку, то никаких неясностей не остаётся, «пазл складывается», всё становится на свои места.