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Шумеры предсказали конец света на Земле после столкновения с Нибиру в декабре
Весь мир

Шумеры предсказали конец света на Земле после столкновения с Нибиру в декабре

Сегодня 20:21
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Шумеры предсказали конец света на Земле после столкновения с Нибиру в декабре

Москва, 23 декабря. Таинственная планета Нибиру может приблизиться к Земле и представляет угрозу для всего живого. По мнению ученых, это может произойти уже в декабре.

Несмотря на то, что загадочную планету не удалось обнаружить ни на одном снимке из космоса, о ее существовании рассказывали еще древние шумеры. Они оставили записи, согласно которым приближение Нибиру грозит природными катаклизмами, такими как землетрясения и наводнения. В случае столкновения с Землей все живое на голубой планете ждет смерть.

При этом ученые NASA скептически относятся к подобной информации, опровергая гибель людей в ближайшем будущем.

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Катерина Михайлиди
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