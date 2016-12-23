Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Новости США, 23 декабря. Как отмечают СМИ, Дональд Трамп опирался на неожиданные критерии при выборе нового госсекретаря. Власти штата Вашингтон накажут четырех выборщиков, отказавшихся голосовать за Хиллари Клинтон. При въезде в США иностранцев теперь просят указывать данные о профилях в соцсетях. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

СМИ: Эстет Трамп считает, что усы госсекретарю не по статусу

По информации, растиражированной американскими и британскими СМИ, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказал кандидату на пост государственного секретаря Джону Болтону из-за его густых усов.

Издания СМИ ссылаются на источник, близкий к окружению избранного главы США. По словам представителей окружения республиканца, для него крайне важен внешний вид. Приближенные отмечают развитый эстетический вкус Трампа и уверяют, что даже самый способный и квалифицированный для работы кандидат не сможет занять пост, если не будет внешне соответствовать своей должности.

Один из представителей избранного американского лидера Джейсон Миллер, который также упомянул о важности внешнего вида при работе на высокопоставленных должностях, признался, что, как и большинство членов команды Трампа, он и сам абсолютно разделяет мнение миллиардера. Госсекретарь должен иметь подобающий внешний вид, ведь ему необходимо достойно представлять интересы государства не столько на национальном уровне, сколько на международной арене, резюмировал Миллер.

Однако в изданиях СМИ также подчеркивается, что наличие усов было важной, но не единственной причиной, по которой Трамп решил отдать свое предпочтение другому кандидату, не Джону Болтону. Напомним, 13 декабря республиканец заявил о том, что намерен назначить на пост госсекретаря США председателя совета директоров нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

«Неверных» кандидатуре Клинтон накажут штрафом

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя госсекретаря штата Вашингтон Дэвида Аммонса, члены коллегии выборщиков, отказавшие в поддержке экс-кандидату от партии демократов Хиллари Клинтон, должны будут заплатить штраф.

По закону, все 12 выборщиков от штата Вашингтон были обязаны проголосовать за бывшую первую леди, которая одержала победу в этом штате, набрав в ходе голосования 8 ноября чуть более половины голосов избирателей. Тем не менее 19 декабря на официальном голосовании коллегии выборщиков за Клинтон было подано только восемь голосов. Еще трое решили пренебречь мнением жителей штата и отдали предпочтение экс-госсекретарю США Колину Пауэллу. Последний, также не согласившийся с кандидатурой Клинтон, остановил свой выбор на индейском старейшине по имени Африканский Орел Веры.

Представитель государственного секретаря штата Вашингтон Дэвид Аммонс заявил о том, что «неверные» выборщики должны выплатить штраф в течение 60 дней, в противном случае ведомство обратится в суд. Напомним, во время голосования членов коллегии сразу семь человек не согласились с жителями выбравшего их штата и отдали свой голос альтернативному кандидату. Причем, если за Дональда Трампа отказались голосовать только два представителя штатов, в которых он выиграл, то победу Хиллари Клинтон не подтвердили сразу пять выборщиков.

Трамп не будет звать звездных дружков Клинтон на свою инаугурацию

Будущий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал своим подписчикам в Twitter о том, кого бы он хотел видеть на церемонии инаугурации 20 января. Выяснилось, что звезды первой величины приглашений, скорее всего, не получат.

По словам республиканца, главные американские селебрити надеются получить приглашения на церемонию в его честь. Однако миллиардер вспомнил о бесполезности их роли в предвыборной кампании своей главной конкурентки, кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. К тому же, подчеркивает Трамп, сам он хотел бы видеть на мероприятии простых людей, а не напыщенных знаменитостей:

«Так называемые звезды первой величины хотят билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари — ничего. Я хочу видеть людей!»

Таким образом, республиканец намекает на то, что в ходе президентских выборов многие звезды поддержали именно Клинтон. Тем не менее, она не смогла победить, уступив миллиардеру по числу голосов выборщиков.

При въезде в США теперь проверяют аккаунты в соцсетях

Согласно данным издания Politico, с недавнего времени сотрудники таможенной и пограничной службы США начали проверять у временно въезжающих в страну граждан их аккаунты в социальных сетях.

Данное нововведение касается категории граждан, которые прибывают в Соединенные Штаты без визы. Информацию о своей сетевой активности следует указывать при заполнении формы электронной системы авторизации путешествий (ESTA). Предлагается предоставить данные о профилях в некоторых социальных сетях и интернет-сервисах. В данный список входят, например, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn и Google+.

Так в правительстве Штатов надеются облегчить процесс выявления потенциальных угроз. Предполагается, что информация в социальных сетях поможет заметить и предотвратить въезд людей, представляющих опасность для безопасности страны.