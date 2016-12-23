О фальшивокадаврщиках. Колонка Романа Носикова

«Свобода слова — абсолютная ценность». «Нельзя наказывать за высказывания». «Нельзя карать за убеждения». Так уж получилось, что именно сейчас, благодаря трагедии, произошедшей в Анкаре, мы можем посмотреть на цену свободы слова, убеждений и высказываний. В этом нам поможет наш коллега — журналист New York Daily News Герш Кунтцман.

Коллега-журналист в своей недавней колонке, посвященной убийству нашего согражданина Андрея Карлова, написал: «Я не считаю, что убийца Карлова был террористом. Я думаю, он был солдатом... Терроризм — это насилие против гражданских, как теракты 11 сентября и удары Путина по Алеппо. А то, что сделал турецкий офицер полиции Мевлют Мерт Алтинташ, было актом войны — таким же, какой мои еврейские предки совершили бы против нацистов».

Таким образом, наш коллега сравнил убийство российского посла с убийством посла Третьего Рейха в Париже в 1938 году еврейским студентом. Параллели понятны: Россия — нацистский Рейх, турецкий исламист — представитель преследуемой общности, совершающий возмездие.

МИД России заметил эти смелые параллели и потребовал у журналиста извинений.

На это наш коллега ответил: «Владимир Путин требует от меня извинений. Кто знал, что силовик, который поддерживает массовые зверства в Сирии, может быть таким чувствительным? <…> Очевидно, стрелявший, который убил российского посла Андрея Карлова, считал так же, поэтому я и написал во вторник, что Карлов стал человеческим олицетворением той политики, которая использовала бетонобойные бомбы, чтобы убивать детей, отправляла истребители, которые оставляют после своих налетов выжженную землю и которые разрушили целый город, помогала безумцу Башару Асаду в его кампании, жертвами которой стали сотни тысяч человек, и даже заказала нападение на сотрудников ООН. <…> Путин вмешался в наши [американские] выборы, убивал мирных жителей в Сирии, украл Крым, забросал Украину снарядами, угрожал нашим соседям, вооружает «Хезболлу», поставил ракетную систему, которая сбила самолет «Малайзийских авиалиний» в 2014 году, и затем взломал компьютеры нидерландского агентства, которое занималось расследованием этого преступления. <…> Путин — диктатор, который убивал, сажал и пытал оппонентов, заказывал убийства журналистов, совершал военные преступления против Чечни, возможно — убивал миротворцев в Грузии в 2008 году, скорее всего, заказал отравление бывшего агента КГБ Александра Литвиненко в 2006 году и, может быть, даже сбил в 2010 году самолет с польским президентом Лехом Качиньским на борту».

Какие выводы мы можем сделать из прочитанного помимо того, что перед нами чистый, как ясноглазая украинская мечта о евроинтеграции, идиот?

Мы можем с уверенностью констатировать, что усилия наших западных и не очень западных коллег на ниве свободы слова принесли достойные плоды — кровь застреленного в спину русского воспринимается не как преступление, а как нечто должное, как порядок вещей.

Западная и не очень западная пресса, телевидение, радио, публицисты, издательства нарисовали картину мира, в которой Россия и Путин пытают, убивают Качиньского, Литвиненко, грузинских миротворцев, сбивают Боинг, убивают детей и так далее.

Наши коллеги прекрасно потрудились в течение нескольких лет. Но не так хорошо, как им хотелось бы, конечно! Все же упомянутый нами журналист жалуется на то, что ему слишком много пишут писем в поддержку России, что его сограждане почему-то не верят «союзникам». Тем не менее, все же неплохо.

Если посмотреть на Россию глазами обывателя, потребившего тот же информационный продукт, что и наш многоуважаемый коллега из New York Daily News, то мы увидим монстра, увешанного окровавленными трупами. Эти трупы — грузинские, украинские, малайзийские, сирийские трупы детей. На их фоне смерть одного — да что там одного, тысяч русских — будет выглядеть вполне прилично. Не как преступление, а как нечто жестокое, но необходимое: «А как еще с ними — они Качиньского и сирийских детей убили».

Кстати, недавно в Египте имело место забавное происшествие — полиция задержала съемочную группу, которая готовила «репортаж из Алеппо» на развалинах незаконной постройки в провинции Порт-Саид. Внимание полиции привлекла окровавленная девочка в белом платье с медвежонком в руках. В ходе досмотра патрульные выяснили, что «кровь» была обычной краской. Участники группы рассказали полицейским, что намеревались поместить снимки в интернете. Фотографа задержали на четыре дня. Остальные — отпущены.

Что важно отметить в данном случае?

То, что только случайность помешала появиться еще одной «открытой информации из соцсетей», на которую потом могли бы ссылаться и уважаемые издания, и авторы книг, и кино, и даже Госдеп и ЦРУ, и даже представители США в ООН.

Во-первых, зачем фабриковать доказательства «зверств» режима Асада и российских ВКС, если якобы полно настоящих? Или не полно?

Во-вторых, если такая съемка происходит не в Египте, а на территории подконтрольной «сирийской оппозиции» или в Катаре? Или в Саудовской Аравии? Может такая съемка быть прервана полицией?

Из ответов на эти вопросы возникают следующие. И я не думаю, что у представителя Госдепартамента найдутся на них ответы, которые устроили бы зал и журналистов RT.

Созданная система информирования мира о трупах более всего напоминает систему доллара. Она заключается в том, что если США нуждаются в чем-то — они просто печатают на это доллары. Так они получают украинских политиков, российские двигатели РД-180 и системы авиационного наблюдения, китайские айфоны и так далее.

С созданными в медиамире трупами примерно та же ситуация. Для того чтобы расположить общественное мнение к себе, система начинает печатать трупы, слезинки детей, рыдания женщин и суровые лица повстанцев и борцов. Все для того, чтобы обеспечить свои политические желания: военные вторжения (для сохранения долларовой системы в том числе, кстати), санкции, блокады.

Я назвал это явление фальшивокадаврщечеством — от латинских falsum — ложь и сadaver — труп.

И вот — на фоне напечатанной горы окровавленных тел подло застреленный в спину посол России уже не смотрится трагедией. Не важно, что там на самом деле с этой горой трупов. Важно, что чувствуют те, кто на нее смотрит. А смотрят все. И их чувства — настоящие. Они чувствуют исходящую от нас угрозу — значит, не будут нас жалеть. Все же кто сопереживает угрозе? Кто сделает что-то в ее защиту?

Дело касается не только элит, военных, послов и так далее. Дело касается всех нас.



Просто вспомните реакции СМИ и наших «оппозиционеров» на случаи массовой гибели или даже убийства наших сограждан.



«Мы быстро забыли о катастрофе самолета в Египте, в котором погибло больше двухсот наших соотечественников. Но не потому, что мы черствые и злые. Просто Россия — это такая привычная территория беды, где всегда что-то происходит. Кроме того, мы как-то не представляем себе ни тот самолет, ни тех людей, фантазии не хватает, а Париж мы представляем себе все. <...> Париж — это не город и даже не символ. Это, как называл его Хемингуэй, «праздник, который всегда с тобой».

Точно как доллар какое-то время ходил в России как одна из валют — точно так же индустрия трупов работает внутри России сейчас. Теми же трупами можно расплатиться и с нами. Ими можно заменить нашу волю к жизни, нашу гордость, нашу способность к сопротивлению. Все это заменяется миллионами трупов ГУЛАГа, криками изнасилованных немок, трупами пассажиров MH-17 и так далее.

Кстати, вы заметили, что вдруг пропала куда-то тема Холокоста?

Еще недавно о нем из каждого утюга слышно было. Причем только о еврейском аспекте, так, как будто с русскими Гитлер чай пил. А сейчас — тишина. Совсем заглохло. Тема неприемлемости геноцида вышла из моды.

Система печатания фальшивых, информационных, необеспеченных правдой трупов — имеет те же уязвимости, что и долларовая система. Она должна быть монополистом. В противном случае ценность ее валюты ставится под сомнение. Именно поэтому появление на рынке прессы RT вызвало такую истерику.

Но этого недостаточно. Фальшивокадаврщики должны быть преследуемы, как и фальшивомонетчики. Причем на международном уровне. Люди и организации должны начать отвечать за свои слова. Потому что у этих слов есть последствия в виде конкретных людей.

Наша страна особенно заинтересована сейчас в установлении честных правил в этой области. Значит, России и придется начинать действовать в этом направлении.