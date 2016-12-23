Песков раскрыл содержание письма Путина Трампу

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что в своем послании Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом. Также президент выразил надежду на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений», — сообщил Песков.

Ранее представители избранного президента США сообщили, что Дональд Трамп получил письмо от Владимира Путина. По словам самого Трампа, письмо содержит «очень правильные» мысли.