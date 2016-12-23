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Песков раскрыл содержание письма Путина Трампу
Политика

Песков раскрыл содержание письма Путина Трампу

Сегодня 19:56
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Песков раскрыл содержание письма Путина Трампу

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что в своем послании Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом. Также президент выразил надежду на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений», — сообщил Песков.

Ранее представители избранного президента США сообщили, что Дональд Трамп получил письмо от Владимира Путина. По словам самого Трампа, письмо содержит «очень правильные» мысли.

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Кирилл Иванов
#владимир путин
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