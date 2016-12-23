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Улюкаев попросил исключить его из набсовета ВТБ
Политика

Улюкаев попросил исключить его из набсовета ВТБ

Сегодня 19:41
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Улюкаев попросил исключить его из набсовета ВТБ

Москва, 23 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев подал заявление с просьбой снять с него полномочия председателя и исключить его из состава наблюдательного совета ВТБ. 

Представители банка подтвердили получение заявления. По их словам, документ пришел через неделю после того, как исполняющим обязанности председателя набсовета ВТБ был назначен Сергей Дубинин.

Напомним, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев был отстранен от должности в правительстве в связи с возбужденном против него уголовного дела. Политик подозревается в вымогательстве взятки у представителя «Роснефти».

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Геннадий Плющев
#алексей улюкаев
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