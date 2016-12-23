Трамп рассказал о правильных идеях в «очень приятном» письме Путина

Вашингтон, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб Дональда Трампа.

Как пояснил Трамп, письмо содержит «очень правильные» мысли. В тексте послания президент России Владимир Путин выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут восстановить двусторонние отношения, а также придать сотрудничеству новый уровень.

«Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем», — говорится в комментарии к письму, который предоставил штаб Трампа.

Напомним, сегодня в Москве состоялась большая пресс-конференция президент России Владимира Путина. В ходе пресс-­конференции Владимир Путин заявил, что при первой встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить улучшение отношений между Москвы и Вашингтона.